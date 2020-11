Boiro pon en marcha un club de lectura en inglés

BOIRO. O Concello de Boiro busca o fomento do hábito da lectura e, para iso, organiza actividades nas bibliotecas, tales como contacontos para rapazada ou clubs de lectura para adultos. A biblioteca municipal vai levar a cabo, a partir do mes de decembro, un club de lectura en inglés. A actividade está destinada a maiores de 18 anos e vaise levar a cabo na casa da cultura de Boiro os luns en horario de 19.00 a 20.00 horas. As inscricións son gratuítas e deben facerse na citada instalación ou chamando ó número de teléfono 981 848 410. S. Souto