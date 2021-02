Boiro recupera tras unha década a publicación dos Cadernos Culturais

Boiro. A concelleira de Cultura de Boiro, María Outeiral, e o técnico de dito departamento, Alberto García, anunciaron que o Concello vai retomar a publicación dos Cadernos Culturais, poñendo fin así a unha paréntese de dez anos.

Trátase dun libro que saíu á luz por primeira vez en 1991 e do que, ata 2008, se editaron só dez números nos que diversos autores divulgaron temas de interese cultural relacionados coa etnografía, a arqueoloxía, a heráldica, o patrimonio relixioso, os persoeiros locais ilustres, etc.

O vindeiro número (que conta con colaboracións de José Manuel Blanco e Quin Riveiro) sairá á rúa o dezasete deste mes e estará adicado monograficamente ós entroidos populares e, en concreto, ó tradicional Enterro do Óso de Abanqueiro, o máis antigo do municipio e que data de hai máis dun século.

A idea parte da educadora social Sara Roo, que se atopa facendo as súas prácticas en Boiro e que está a desenvolver o seu proxecto sobre a recuperación da memoria entorno a esta tradicional celebración popular. Todas as persoas que queiran aportar información, fotos ou documentación sobre o Enterro do Óso de Abanqueiro poden poñerse en contacto coa persoa que desenvolve o proxecto a través do enderezo electrónico centrosocial@boiro.org, ou acudir ao centro social da vila boirense.

A tirada dos Cadernos Culturais será de mil exemplares. Ademais, a concelleira dixo que o executivo local ten intención de que se publique máis dun número por ano.

BLOG SOBRE EDUCACIÓN. Por outra banda, María Outeiral anunciou a creación dun blog sobre Educación, atendendo así a demanda plantexada polos centros de ensino. Estará operativo a partir deste venres no enderezo educacionboiro@blogspot.com e pretende servir de ferramenta á comunidade educativa en materia de información de cursos, orientación laboral, etc. s. souto