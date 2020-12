Boiro responsabiliza a Sanidade da situación pola COVID no concello

Boiro. Na primeira xornada do peche perimetral de Boiro, ante o incremento de casos de COVID, a Policía Local tivo que intervir este sábado en varias ocasións para avisar á poboación da necesidade de cumprir as novas restricións, como o límite máximo do 50 % nas terrazas e os grupos dun máximo de 4 persoas.

Por outra banda, o alcalde, José Ramón Romero, dixo que “levábamos dúas semanas insistindo na necesidade de realizar un cribado masivo en Boiro para detectar focos de contaxio e frear a expansión do virus. Non obtivemos resposta a esta solicitude ata un día antes de decretarse o peche perimetral. Se Sanidade tivese actuado cando se fixo noutros municipios do Barbanza non teríamos chegado á situación actual”.

O rexedor denuncia tamén que “solicitamos a colaboración da Policía Autonómica para o control do cumprimento das medidas fai dúas semanas, pero aínda non tivemos resposta”. Mentras, o Sergas está a realizar esta fin de semana un cribado masivo a veciños de Boiro no centro médico da vila e no hospital do Barbanza. Están citadas 3.500 persoas de entre 35 e 44 anos para facer a proba PCR. Este sábado acudiron o 90 % dos convocados. s. s.