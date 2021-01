Boiro tramitou axudas do Pel Reactiva a cento setenta empresas locais

Boiro. O Concello de Boiro publicou a resolución provisional das axudas do Pel Reactiva para autónomos e empresas que se convocan gracias ao financiamento da Deputación Provincial da Coruña para axudar a combater a crise económica e social provocada pola COVID. Un total de 170 empresarios e autónomos serán beneficiarios destas axudas, que ascenden a un total de 333.500 euros.

A listaxe provisional de concesións das axudas está publicada na páxina web municipal e o prazo de presentación de alegacións será de dez días hábiles a contar dende o seguinte á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

No grupo 1, para microempresas e autónomos que se visen afectados polo peche motivado polo decreto do estado de alarma, hai 151 beneficiarios e concédese un importe total de 297.500 euros.

No grupo 2, para aquelas que non se visen afectadas polo peche pero que a súa facturación no segundo trimestre se vise reducida un 75 %, hai 14 concesións, por un importe total de 24.000 euros.

No grupo 3, para aquelas que se visen na obriga de acollerse a un expediente de regulación temporal de emprego (ERTE), hai 5 beneficiarios cun importe total de 12.500 euros en axudas. s. souto