Braulio Bolechas ensínalles a usar o número 112 aos nenos barbanzáns

BOIRO. Escolares de Barbanza, e tamén de Santa Comba e Coristanco, recibiron este mércores a visita dos Bolechas no marco do programa de divulgación da Axencia Galega de Emerxencias sobre o uso responsable do número único europeo 112. Braulio Bolechas estivo con nenas e nenos de Infantil e Primaria do CEIP de Pazos-Comoxo de Boiro e logo desprazouse ata A Pobra para visitar ao alumnado de 2º de Primaria do CEP Pilar Maestu. A través de representacións teatrais, audiovisuais e obradoiros explicou cando se debe chamar ao 112 e os datos que hai que facilitar para ter unha resposta axeitada en cada caso. s. souto