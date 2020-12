Cáritas recibe alimentos recollidos na campaña de Nadal en Lousame

LOUSAME. A concelleira de Servizos Sociais de Lousame, Silvia Agrafojo, vén de entregarlle a voluntarias de Cáritas no municipio os alimentos recollidos durante a Campaña de Nadal, que estivo aberta entre o 4 e o 18 de decembro. Unha iniciativa que permitiu recoller na casa consistorial lousamiá alimentos básicos (leite, aceite, azucre, pasta, arroz, legumes, conservas...) así como produtos do Nadal, todos eles debidamente etiquetados e que non teñan superada a data de consumo preferente. Agrafojo amosou “o noso total agradecemento aos veciños e veciñas que colaboraron, cunha mención especial ao CPI Cernadas de Castro, que achegaron varias caixas de leite”. Unhas caixas que foron recollidas por Protección Civil e entregadas ás voluntarias de Cáritas para o seu reparto entre as familias máis desfavorecidas no municipio. m. t.