Carnota pon en xogo setecentos euros nun certame de Entroido

Carnota. O Concello de Carnota acaba de lanzar un concurso virtual de Entroido, debido á situación sanitaria actual e ás restricións impostas para tratar de frear a expansión do COVID, que ten como finalidade “non deixar pasar esta festa sinalada no calendario galego e celebrala dalgún xeito”, sinalou a tenente de alcalde, Mercedes Noceda. Un certame que poñerá en xogo 700 euros en premios.

“Trátase de gravar un vídeo no fogar mostrando o ben que o pasan os veciños... as regheifas, sátiras, cancións ou coreografías que prepararon e así o xurado premiará a orixinalidade do disfrace e da súa posta en escea”, explicou a edil, quen resaltou que tamén queren aplicar nas producións “o quédate na casa ou o sae só cos conviventes”.

Poderá participar no certame calquera persoa empadroada en Carnota e haberá tres categorías: individuais, parellas e comparsa. Nestas dúas últimas só poderán anotarse persoas conviventes.

Destacar que as pezas audiovisuais terán que ser orixinais e inéditas e deberán enviarse a través do enderezo cultura@carnota.gal. As inscricións poderán realizarse do 3 ao 16 de febreiro. Máis información na páxina web do Concello de Carnota. m. c.