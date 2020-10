Carnota vén de instalar en 5 praias contedores para a recollida de crebas

CARNOTA. O Concello de Carnota vén de instalar contedores para a recollida de crebas nos accesos a cinco das súas praias: na de Lariño, Mar de Lira, Carnota, Boca do Río e O Pindo. Trátase de figuras en forma de peixe coas que buscan, segundo sinalaron fontes municipais, xerar maior vistosidade minimizando o impacto. “Somos conscientes da necesidade de manter limpas as nosas praias, un dos principais atractivos do municipio, así como de reciclar e xestionar correctamente os residuos”, explicou a tenente de alcalde, Merche Noceda. Por iso, a instalación destas figuras ten como finalidade recordar á poboación local e visitantes que “o coidado das praias é cousa de todos e que debemos manter limpo e en bo estado de conservación o medio ambiente e o medio mariño, tan importante para o abastecemento de bens de consumo e para a economía local”, dixo a edil. Cada contedor posúe unha placa con indicacións para unha correcta utilización por parte das persoas usuarias, na que se pode ler: “Este peixe só se alimenta de crebas do mar. Non lle deas de comer materiais orgánicos nin os teus residuos; deposítaos no contedor máis próximo”. Esta iniciativa está financiada co Fondo de Compensación Ambiental da Xunta. m. T.