Carrilanas a un paso do distintivo nacional

A Administración autonómica vén de remitirlle onte á Secretaría de Estado de Turismo, do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo o expediente administrativo co informe favorable da Xunta para a declaración de festa de interese nacional para o Gran Premio das Carrilanas de Esteiro, que se celebra todos os veráns dende o ano 1988 no Concello de Muros.

O informe recolle así que, de acordo coa documentación presentada pola Asociación Deportiva e Cultural Esteirana de Carrilanas, que é a entidade promotora da solicitude, o evento cumpre os requisitos preceptivos para que sexa valorada pola Secretaría de Estado de Turismo, organismo competente para formalizar esta distinción.

O primeiro deles é que a celebración conte previamente coa declaración de festa de interese autonómico, recoñecemento do que goza dende hai vinte anos. Ademais, tamén se tivo en conta a súa singularidade, o seu recoñecemento como evento de referencia no verán galego así como a súa aposta pola recuperación das carrilanas, vehículos de madeira artesanais que unen a iniciativa directamente cos xogos populares, as tradicións e a cultura galegas.

O Gran Prix Carrilanas de Esteiro, que se celebra todos os meses de xullo desde 1988, atópase así plenamente consolidado con máis de 80 carrilanas participantes e 30.000 persoas de público que se dan cita para o descenso destes vehículos sen motor por un circuíto de aproximadamente tres quilómetros.