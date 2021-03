Castro presentará en el Coliseo Noela ‘Los hijos del mal’ este viernes

NOIA. El Coliseo Noela de Noia acogerá este viernes, a partir de las 20.00 horas, la presentación del libro Los hijos del mal, de José M. Castro. Según indicaron desde la concejalía de Cultura noiesa, “esta novela está inspirada nunha lenda que as xentes do pobo dan por certa, pero non hai documentos que o acrediten, xa que os feitos foron tan truculentos que a institución da igrexa os tapou”. Para poder profundizar más en esta historia, las personas interesadas ya pueden solicitar invitaciones enviando un correo electrónico a programacionconcellodenoia@gmail.com, indicando el nombre y apellidos, DNI y un teléfono de contacto. Recordar que la programación cultural de Noia para este mes incluye la proyección de Quien a hierro mata, que tendrá lugar en el Coliseo el 28. Reserva de entradas en culturaconcellodenoia@gmail.com. m. C.