Cativos da Pobra reciben a obra ‘Por mor de cinco pizzas aos catro queixos’

A POBRA. A rapazada dos centros educativos de Primaria da Pobra do Caramiñal xa conta co libro Por mor de cinco pizzas aos catro queixos, de Xosé Antonio Neira Cruz, gañador do IV Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro que convocan o Concello, a Editorial Galaxia e a asociación Barbantia. A concelleira de Cultura, Patricia Lojo, e a técnica municipal desta área, Fita Sanisidro, desprazáronse ata os CEP Salustiano Rey Eiras e Pilar Maestú Sierra para facer a entrega dun total de 450 exemplares. Esta acción atópase ao abeiro do compromiso adquirido por parte da administración local con este certame literario que ten como premio unha dotación económica de 3.000 euros e a publicación na colección Árbore da referida editorial. Proximamente darase a coñecer o nome do texto galardoado na quinta edición do certame. s. souto