Catro historiadores afondaron no rico patrimonio cultural da Pobra

A Pobra. O Teatro Elma da Pobra acolleu a fin de semana a terceira edición das xornadas A Pobra no tempo, para divulgar a historia, a cultura e o patrimonio do municipio. O programa arrancou o sábado con catro charlas, que tamén foron retransmitidas pola canle de Youtube do Concello.

Manuel Gago, xornalista e profesor da USC, falou sobre os mitos e lendas da localidade, “un patrimonio inmaterial que nos conecta moitas veces con tempos moi remotos, dende antigas deusas da montaña ata os sucesos dos irmandiños de hai 500 anos”.

Antonio González, director do Museo Valle-Inclán, debullou a historia da igrexa de Santa Cruz de Lesón, de 15 séculos de historia, “a parroquia máis antiga da Pobra do Caramiñal e unha das máis antigas do Barbanza”, indicou.

O historiador Anselmo López impartiu o relatorio Conflitos de poder na Baixa Idade Media no Caramiñal, partindo da “dialéctica política e económica que se establece entre os grandes poderes que van ter presenza na zona”.

Finalmente, Rafael García, profesor na USC, ofreceu a conferencia Xullo de 1936 na Pobra do Caramiñal, coa que amosou a cifra da veciñanza do municipio recompilada no proxecto Nomes e voces: persoas desaparecidas (1), detidas e inculpadas nunha causa militar (133), con pena de prisión (52), executadas (10) e paseadas (1). Do mesmo xeito, García lembrou a existencia dun campo de concentración no concello pobrense.

Unha vez concluído o acto, as persoas asistentes recibiron o póster As lendas do río das Pedras, do ilustrador Miguel Robledo, que reflicte a de San Amaro na súa barca de pedra, a do Pozo Negro ou a das lavandeiras da Aldea Vella, entre moitas outras.

E o domingo, os asistentes ás charlas realizaron unha excursión con visitas guiadas á igrexa de Santa Cruz de Lesón, ó cruceiro de San Amaro, á Aldea Vella, ó mosteiro de San Xoán da Misarela, á barca de San Amaro e á capela da Virxe do Monte. s. souto