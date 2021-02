Centos de hostaleiros saíron de novo ás rúas en Ribeira, A Pobra e Rianxo reclamando un plan de rescate para o sector

Centos de propietarios e traballadores de establecementos hostaleiros da comarca do Barbanza participaron este mércores nas manifestacións celebradas en Ribeira, Rianxo e A Pobra para reclamar un plan de rescate que axude ó sector a paliar os efectos da crise derivada da pandemia da COVID.

Nas tres localidades leuse o mesmo manifesto, no que reclaman ó Goberno central a unificación dos distintos ERTE’s e ampliación indefinida ata a recuperación e normalización da actividade; exoneración do 85 % da parte da cotización empresarial á Seguridade Social; exoneración da cota de autónomos mentres duren o peche ou as limitacións ao exercicio pleno da actividade; a devolución íntegra do pago de autónomos con carácter retroactivo dende o comezo das restricións da pandemia; a anulación do compromiso da empresa de mantemento de emprego durante o prazo de 6 meses; o aprazamento, fraccionamento, supresión ou modificación de taxas e impostos da Facenda estatal ata finais de 2022; a reestruturación para a financiación feita a través das liñas ICO e doutros produtos financeiros, así como das suscritas con anterioridade á pandemia, coa ampliación da carencia e dos prazos de amortización; tipo de IVE reducido para as actividades de hostalería e turismo ata a recuperación do sector; e medidas transitorias sobre abastecemento de enerxía e outros contratos que non se presten efectivamente.

Á Xunta de Galicia reclámanlle compensación dos impostos e taxas autonómicas aboadas en 2020 e exoneración das correspondentes a 2021; axudas directas para compensar as perdas ocasionadas polo peche, para autónomos e traballadores ata chegar cando menos ao 70 % da base de cotización e cun mínimo de 1.200 € ó mes; axudas directas para compensar como mínimo o 75 % das perdas ocasionadas polo peche; e restruturación para a financiación feita a través das liñas do IGAPE e outros produtos financeiros, coa ampliación da carencia e dos prazos de amortización.

Ós concellos pídenlle compensación dos custes dos servizos non prestados en 2020; exoneración das taxas e impostos de 2021 (terrazas, auga, lixo, saneamento e ata o máximo permitido do IBI); e destinar como mínimo el 1 % do orzamento, a cargo de partidas non executadas pola pandemia, á flexibilización das normas de endebedamento do Estado e dos plans da Deputación.

Asimesmo, queren que as deputacións provinciais inclúan ó sector nos plans estratéxicos de turismo.

“A hostalería representa o 7% do PIB de España e polo tanto debe chegar ó sector esa parte proporcional do rescate da UE. Pero a maiores emprega a 1,7 millóns de persoas (o 9 % do total nacional). A hostalaría son 315.000 locais abertos cunha facturación de 125.000 millóns de euros. Esa é a dimensión do que se está deixando morrer”, indicaban a través do manifesto.

Os hostaleiros galegos están convocados a unha nova manifestación o vindeiro día trece de marzo en Santiago.