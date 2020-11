Charlas, obradoiros e saída ó campo nas xornadas micolóxicas da Pobra

A Pobra. Dende hoxe e ata o domingo desenvolverase na Pobra a cuarta edición das Xornadas Micolóxicas, que inclúe coloquios, obradoiros, unha saída ao campo, unha exposición, un concurso fotográfico e un showcooking.

Concretamente, nesta primeira xornada terá lugar no auditorio do Museo Valle-Inclán, ás 20.30 horas, a charla introdutoria e conexión telemática sobre proxectos de coutos micolóxicos con relatores e relatoras de Galicia e Navarra. O venres 13, ás 20.30 horas, o Teatro Elma albergará a conferencia Intoxicacións por cogomelos, que será impartida por José Manuel Castro Marcote, coautor da guía Cogomelos de Galicia e do Noroeste Peninsular.

Xa no sábado 14 desenvolveranse os obradoiros no local da confraría. O primeiro deles será na quenda da mañá, en horario de 10.00 a 14.00 horas, dirixido a cativos e cativas con idades comprendidas entre os 10 e os 12 anos. Trátase dunha actividade de iniciación ao debuxo da natureza titulada Bosquexo de campo: os cogomelos, da man de Carlos Silvar, ilustrador de varias guías da natureza. O segundo transcorrerá na quenda da tarde, de 18.00 a 20.00 horas, destinado a persoas maiores de 12 anos. Trátase dun obradoiro de cultivo de cogomelos que, baixo o nome Cultivo de Pleurotus ostreatus, correrá a cargo de Ventos Estudos Ambientais.

A cabida máxima para o primeiro estipúlase en 12 persoas asistentes, mentres que no segundo é de 15. En ambos casos o material é de balde.

Finalmente, o domingo 15 haberá unha saída ao campo guiada por José Manuel Castro Marcote, de 10.00 a 13.00 horas. O límite de prazas establécese en 20 e o traslado será en vehículos propios. Deseguido, a partir das 13.00 horas, será o momento da exposición de cogomelos no mercado de abastos, así como da resolución de dúbidas.

Ademais, ás 13.30 horas, procederase á entrega de premios ás persoas gañadoras do IV Concurso Fotográfico de Micoloxía. E, como colofón, Kike Piñeiro e Eloy Cancela ofrecerán, de 14.00 a 14.30 horas, un showcooking con posterior degustación de cogomelos. Estipúlase un máximo de vinte persoas participantes, con preferencia para aquelas xa anotadas na actividade de saída ao campo. s. s.