Charlas sobre a píllara en dous colexios boirenses

Boiro. O Concello de Boiro e a Sociedade Española de Ornitoloxía (SEO BirdLife) promove nos centros de ensino do municipio charlas para a concienciación da conservación da píllara das dunas na zona.

Co financiamento da Deputación Provincial da Coruña, dita sociedade desenvolve un proxecto para a conservación de dita especie nas praias do Barbanza, na que se atopa a maior parte da poboación galega de píllara, sendo unha das máis importantes en Galicia. Co obxectivo de reforzar os labores de divulgación e de educación ambiental, estanse impartindo estes días charlas para o alumnado de sexto curso dos centros de ensino do municipio boirense.

Os escolares do CEIP Santa Baia e do CEIP Abanqueiro participaron onte nas citadas xornadas para coñecer as características desta ave, a súa bioloxía e as ameazas ás que se enfronta, así como as actuacións que se están aplicando para a súa conservación e coñecer de que maneira todos podemos colaborar. s. s.