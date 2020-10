Chega a Muros a obra ‘O meu mundo non é deste reino’

MUROS. A compañía Teatro da Ramboia desembarcará este sábado no centro cultural de Muros (21.30 horas) para representar O meu mundo non é deste reino, unha obra de Manuel María, dirixida por María Peinado e interpretada por Anxo García e Fran Lareu. O espectáculo está incluído na Rede Galega de Teatros e Auditorios da Agadic e as entradas, ao prezo de 3,50 euros, xa poden ser reservadas nas oficinas do centro cultural de Muros, chamando ó teléfono 981 762 294 ou ben no correo electrónico cultura@muros.es. “É importante que cada persoa, ou grupo, que queira asistir reserve canto antes o seu espazo”, lembrou a edil de Cultura, Maica González. m. C.