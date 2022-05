Chega ao Liceo de Noia ‘Figuraciones’, mostra do artista brionés Fran Lareo

noia. Dende fai uns días as instalacións da Sociedade Liceo de Noia albergan a exposición Figuraciones, do artista brionés Fran Lareo.

A mostra, que pode visitarse na sala Francisco Creo, está composta por unha vintena de pezas escultóricas de pequeno formato formadas por diferentes materiais como o polvo de mármore, area, epóxi e pigmentos acrílicos, entre outros. A man do artista maniféstase como único interventor das mesmas sen moldes preconcebidos.

Os traballos que conforman Figuraciones foron presentados nun acto que correu a cargo do coordinador de exposicións, José Blanco Abeijón, e o presidente do Liceo, Óscar Prego.

A mostra de Fran Lareo poderá visitarse na localidade noiesa ata o vindeiro 30 de xuño en horario ininterrumpido, dende as 10.30 ata as 23.00 horas. m. c.