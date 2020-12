Chega ós comercios de A Pobra a decoración do taller de creatividade

A Pobra. As persoas participantes no obradoiro de creatividade na diversidade procederon a entregar en varios comercios do municipio pobrense duendes do Nadal cos que decorar os seus locais. A entrega continuará nos vindeiros días.

Esta actividade enmárcase no citado taller organizado pola concellería dos Servizos Sociais da Pobra e que está dirixido a adolescentes con diversidade funcional co obxectivo de incentivar as habilidades sociais mediante a creación artística e atendendo a temática propia destas datas.

A edil Amparo Cerecedo destacou que a lectura que se fai desta actividade “é moi positiva” pois, segundo manifestaron as persoas usuarias e a súa contorna familiar, o obradoiro está a resultar unha experiencia motivadora.

Seguindo as medidas implantadas por mor da Covid, as clases impártense nas aulas da confraría pobrense os luns, mércores e venres deste mes de decembro, en horario de 16.00 a 19.00 horas. m. c.