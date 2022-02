Chega ‘Tabú’ ao centro cultural de Muros o día 12

Muros. No marco da programación cultural deseñada polo Concello de Muros para os próximos meses, o auditorio do centro cultural e xuvenil acollerá o este sábado, día 12, ás 21.00 horas, o espectáculo teatral Tabú, da compañía Tarabela Creativa.

Tabú é unha proposta de narración oral con Carmen Conde, Nastasia Zürcher e Susana Garrido. Nace froito das conversas recollidas con mulleres de entre 70 e 95 anos no Valmiñor, o Morrazo, o Courel, a Mariña Lucense, a Costa da Morte e o Couto Mixto sobre a súa vida erótica e sexual de mocidade. Un show de narración oral coa misión de transmitir as historias de confusión, secretismo, amor, picaresca e sexualidade (a máis cruel e a máis desexada) das mulleres que son cimento da nosa terra, “que poden explicar o que somos agora nós: fillas do Tabú”, din.

Segundo indicaron dende o departamento de Cultura de Muros, esta representación está incluída na Rede Galega de Teatros e Auditorios da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) e as entradas, ao prezo de 3,50 euros, xa poden ser reservadas nas oficinas do centro cultural, chamando ao teléfono 981 762 294 ou ben enviando un correo ao enderezo cultura@muros.es. m. c.