Ciclo micolóxico na Pobra con accións de formación, exposición e degustación

A POBRA. O Concello da Pobra deseñou un ambicioso programa para as VI Xornadas Micolóxicas, que comezan o día 2 ca entrega de guías micolóxicas elaboradas por MycoGalicia Plantae a alumnado dos CEP Salustiano Rey e CEP Pilar Maestú. Ás 20.30 terá lugar no auditorio do museo a charla de introdución á micoloxía. O venres 4 abordaranse a importancia ecolóxica e ambiental dos fungos e a recuperación de terreos incendiados, ás 20.30 na mesma instalación. O sábado 5, na carballeira da Silva, de 15.00 a 18.00, será o obradoiro sobre os cogomelos como recurso ambiental e pedagóxico, para nenos e nenas de ata 12 anos. O domingo día 6 farase unha visita guiada polo campo ás 10.00 horas. E o mercado municipal acollerá ás 13.00 unha exposición de cogomelos, a entrega dos premios do concurso de fotos e unha degustación. s. s.