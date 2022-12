Cierran de forma cautelar varios polígonos de bateas de A Pobra por la aparición de manchas de hidrocarburos

Nuevas manchas de contaminación marina han aparecido este jueves en las inmediaciones del puerto y polígonos de bateas de A Pobra do Caramiñal, ante lo que Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) ha establecido el cierre cautelar de los polígonos de bateas de A Pobra A, A Pobra B y A Pobra C. Según ha informado la Xunta, Salvamento Marítimo ha solicitado la movilización de medios de Gardacostas ante la aparición de manchas de contaminación marina en las inmediaciones del puerto y polígonos de bateas del municipio coruñés de A Pobra.

Ante esto, Capitanía Marítima mantiene y ha ampliado a nivel uno el Plan Nacional de Salvamento contra la Contaminación, que se inició en días pasados a raíz del fuel que vertió en principio un buque que se mantiene retenido en Vigo. Las primeras manchas aparecieron el martes en la costa de A Illa de Arousa.

Así, hasta esta nueva zona se han desplazado el helicóptero Pesca I y el buque Sebastián de Ocampo y la patrullera Punta Roncadoira. Adicionalmente, se han movilizado otros medios de Salvamento Marítimo, que coordina el operativo.

De esta forma, continúa el operativo para hacer un seguimiento aéreo y por mar para determinar el alcance de este episodio y esclarecer lo sucedido después de que el pasado martes apareciesen en varias playas de A Illa de Arousa unas galletas de chapapote. A las 17.15 horas de este jueves el barco María Pita de Salvamento Marítimo y el buque Sebastián de Ocampo salieron a recorrer las aguas de la ría de Arousa.

En la jornada de este jueves, el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño ha establecido como medida preventiva el cierre cautelar de los polígonos de bateas de A Pobra A, A Pobra B y A Pobra C.