CIG-Saúde reclama más médicos para Urgencias del hospital del Barbanza

RIBEIRA. Las delegadas de CIG-Saúde en el hospital del Barbanza (Ribeira) denunciaron este miércoles la falta de profesionales sanitarios para atender todos los turnos en el área de Urgencias. Tras señalar que “Urgencias es el parapeto que suple las esperas en Atención Primaria”, explicaron que “estos días hubo oposiciones y traslados” y que “se marchan cinco profesionales y se incorporan dos, y un tercero con reducción de jornada”. Asimismo, “otro estará sin trabajar durante largo tiempo” y “este miércoles empezamos con un turno sin cubrir; la coordinadora tuvo que asumir un turno de doce horas”. “Llevamos meses haciendo horas de más; estamos ante un problema de planificación, porque son incidencias que eran conocidas”, añadieron al respecto.

Por su parte, el Sergas señala que “en canto aos recursos humáns, nestes intres están en marcha diferentes procesos selectivos que supoñen movementos de profesionais entre centros sanitarios da administración sanitaria. Neste contexto, a xerencia da área sanitaria de Santiago e Barbanza traballa na busca de solucións para que estes procesos non interfiran no número de efectivos que recientemente se contrataron para reforzar a atención no Barbanza”. Suso Souto