‘Cigarreiras’ en Muros

muros. O sábado 26 de marzo, ás 21.00 horas, chega ao auditorio do centro cultural de Muros a compañía Contraproducións con Cigarreiras. Trátase dun espectáculo baseado en La Tribuna de Emilia Pardo Bazán adaptado para teatro e dirixido por Cándido Pazó; e no elenco con Tamara Canosa, Susana Dans, Merce Castro, Isabel Naveira, Covadonga Berdiñas, Ana Santos e Ledicia Sola. Esta representación está incluída na Rede Galega de Teatros e Auditorios da Agadic e as entradas, ao prezo de 5 euros, xa poden ser reservadas nas oficinas do centro cultural, no teléfono 981 762 294, ou ben enviando un correo ao enderezo cultura@muros.es. m. c.