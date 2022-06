Cirularidade e industria da man nun taller en Rianxo

Rianxo. A xerente de Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, participou este venres en Rianxo no taller creativo Deseñando circularidade, impulsado polas empresas MuyMonito e D-due en colaboración coa Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, no marco do New European Bauhaus Festival.

O taller ten o obxectivo de divulgar entre os máis pequenos os principios do deseño circular e as posibilidades de integrar prácticas sostibles nos procesos produtivos industriais, en concreto na industria da moda. Participaron escolares do CEIP de Vilaboa (Pontevedra), alumnos e docentes do Máster Universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda (Esdemga) da Universidade de Vigo, o obradoiro de tecido Fusaiola (Vilalba) –que forma parte da marca Artesanía de Galicia – e a empresa Confecciones MRF, baixo a supervisión de Charo Froján e Alfredo Olmedo, deseñadores e co-directores creativos de D-due.

Durante o encontro, a tecedeira Lourdes Otero, do obradoiro Fusaiola (Vilalba) da marca Artesanía de Galicia, falou sobre o liño e a súa vinculación histórica con Galicia e encargouse de parte da produción da peza final colectiva que se desenvolveu. m. c.