Clamor político y vecinal en A Pobra para que la Xunta suavice las restricciones

Cientos de vecinos se concentraron este jueves en A Pobra para mostrar su apoyo a la hostelería local por el impacto de las medidas derivadas de las restricciones sanitarias por la pandemia, y para pedir a la Xunta que suavice esas medidas. A partir del mediodía, numerosos vecinos salieron a las calles para adquirir cafés en los bares y tomarlos en una concentración que luvo lugar durante media hora en la travesía de la localidad. A esa hora, los cuatro partidos de la Corporación aprobaban por unanimidad una iniciativa para instar a la Xunta a suavizar las restricciones en un municipio que, pese a la mejora de la situación sanitaria, sigue sometido a cierre perimetral.

Cabe recordar que el Comité Clínico del 1 de junio estableció el nivel de restricción máxima para A Pobra, que entre otras medidas obliga al cierre perimetral del concello y al de la hostelería (salvo servicio de comidas/bebidas para llevar y a domicilio).

El alcalde, Lois Piñeiro, dijo este jueves que “a evolución da pandemia segue a ser moi favorable no noso concello; a medida que baixan os casos a situación ten menos xustificación: a 14 días estamos en 29 casos, baixamos 3. A incidencia acumulada é de 311 por cada 100.000 habitantes.

A 7 días estamos entre 3 e 6 casos (non teño o dato exacto aínda), baixamos entre 3 e 6. A incidencia está entre 32 e 64. Correspondería xa ao nivel medio-baixo”.

En el pleno extraordinario celebrado este jueves, la Corporación aprobó dirigirse al Comité Clínico “para que revise e suavice as medidas de prevención que se aplican en todos os niveis, especialmente no de restrición máxima, no que se refire a decretar o peche de actividades económicas, tanto as da hostalería como as doutros sectores. A opción do cese de actividade ten que desbotarse e seguir insistindo noutras medidas de protección que axuden a seguir controlando a pandemia”.

En el texto aprobado se indica que “a aplicación de xeito máis ou menos continuado deste tipo de medidas de restrición está afectando de maneira moi grave ao tecido económico do noso concello, debido ás interaccións que se producen entre os distintos sectores (o peche da hostalería reduce enormemente as ventas do sector marisqueiro e pesqueiro, ten efectos negativos sobre o sector do comercio debido á redución da actividade social, e en xeral afecta a todo o sector de servizos da nosa vila, algúns negocios pechados directamente e outros soportan un descenso moi importante da súa actividade”.

Asimismo, Nós Pobra, BNG, PSOE y PP consideran que “a pesar de que a situación sanitaria é moi distinta á que se viviu nos meses de finais do ano 2020 e principios de 2021, as medidas de prevención que se aplican no nivel de restrición máxima son as mesmas, cando noutros niveis si se reduciu a esixencia (por exemplo no número de persoas que se poden reunir na actividade social)”. En este sentido, inciden en que “a día de hoxe a ocupación dos servizos sanitarios por persoas enfermas de COVID é baixa e está moi afastada dos niveis de saturación que se acadaron noutros momentos da pandemia, a vacinación avanza e unha porcentaxe moi elevada dos grupos de risco xa está protexida e en xeral, tanto a nivel galego como do estado español, a evolución é moi favorable. Tanto é así que se fala da non obrigatoriedade do uso da máscara en espazos abertos e xa fai case un mes que se levantou o estado de alarma”.

CRITERIOS “POUCO CLAROS”

Por otra parte, la Corporación entiende que “os criterios que se valoran á hora de situar a un concello nun nivel determinado de restrición son pouco claros e teñen un elevado compoñente de subxectividade. Isto ata certo punto é comprensible, debido á inmensa diversidade de situacións que se poden producir e a idiosincrasia de cada municipio e das características da súa poboación, do tipo de gromo que se estea a dar, da trazabilidade máis ou menos coñecida dos casos, etc. Pero dado que existen algúns criterios puramente obxectivos, como son as incidencias acumuladas a 7 e 14 días, deberían ser estes os preferentes á hora determinar en que nivel se sitúa cada concello. Só de maneira moi excepcional e xustificándoo claramente, na actual situación da pandemia, o Comité Clínico debería apartarse deles. Isto é necesario en atención a todas as persoas que sofren a aplicación das medidas, que lle impiden subsistir e poñer en funcionamento o seu modo de vida, o traballo polo cal conseguen o seu sustento e o das súas familias”.

Previamente, los cuatro partidos de la Corporación ya habían firmado una declaración institucional en la que solicitan una revisión de las medidas de prevención a aplicar en cada nivel de restricción, con atención al cierre de negocios y empresas, en especial a la hostelería, y que se establezcan criterios claros y transparentes para el paso de un concello de un nivel a otro, “que sexan obxectivos e a cidadanía poida coñecelos e entendelos”.

CRIBADOS EN EL PUERTO.

Por otra parte, esta semana se realizó un cribado a la tripulación del buque Nueva Zelanda cuando acababa de llegar al puerto pobrense. La propuesta llegó desde Medicina Preventiva. El Concello se puso en contacto con las empresas consignatarias, que accedieron a colaborar, y se habilitó en la nave de Portos que está usando el Club de Remo un espacio para recoger las muestras. A partir de ahora se harán cribados a los tripulantes de cada barco que llegue a A Pobra.