Clara Pino lembra a Xela Arias na Pobra recitando con Pablo Vidal ao piano

A POBRA. O auditorio do Museo Valle-Inclán da Pobra acolleu a charla musicada Irás, dirás, virás, unha homenaxe a Xela Arias, protagonista das Letras Galegas neste ano. Os asistentes puideron coñecer así o lado máis íntimo da editora, tradutora, poeta e profesora da man de Clara Pino, que fixo un repaso pola amizade que a unía a Xela e reviviu especialmente a época universitaria que compartiron nos anos 90. Así mesmo, expuxo algúns datos biográficos e afondou nalgunhas das súas obras que tamén constitúen un reflexo das distintas etapas vitais: Denuncia do equilibrio, Tigres coma cabalos, Darío a diario e Intempériome. Deseguido proxectouse un dos seis episodios do documental da Real Academia Galega sobre a figura da poeta. Finalmente, con Pablo Vidal ao piano, puxeron o toque musical á xornada interpretando varios poemas. S. S.