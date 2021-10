Clases de español para inmigrantes en la casa de la cultura de Portosín

PORTO DO SON. La concejalía de Servizos Sociais de Porto do Son, que dirige la popular Magdalena Pérez, informó de que este curso ofertarán clases gratuitas de español para inmigrantes de la mano de Cruz Vermella de Noia. Las sesiones se desenvolverán en la casa de la cultura del núcleo de Portosín los lunes y viernes de 11.00 a 12.30 horas. Todas las personas que deseen anotarse o recabar más información deberán acudir a las oficinas de los Servizos Sociais del Concello sonense, o bien llamar directamente a Cruz Vermella (teléfono 981 825 405). Desde la administración local señalaron que el municipio cuenta con vecinos procedentes de diferentes países. El objetivo de estas clases es que los participantes consigan unas competencias lingüísticas tanto en la lengua oral como escrita sin tener que desplazarse de la localidad sonense. m. C.