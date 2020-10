Clausuran en Boiro el ciclo que formó a trabajadoras del mar

La conselleira de Mar, Rosa Quintana, acompañada por la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, participó ayer en el centro social de Cabo de Cruz (Boiro) en la clausura de las jornadas sobre el proyecto de dinamización e igualdad de las mujeres del mar, impulsado por el Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Ría de Arousa.

El objetivo de esta iniciativa es reforzar la formación y el empoderamiento de dicho colectivo. Casi una treintena de mujeres que desarrollan su actividad profesional en alguno de los ámbitos productivos de la cadena sectorial (desde Aguiño hasta O Grove) participaron en los últimos días en las jornadas formativas celebradas en Vilanova y Boiro en las que aprendieron cuestiones sobre salud laboral, organización de reuniones en línea, trabajo en equipo o cómo hablar en público.

Rosa Quintana incidió en el “peso transcendental que as mulleres teñen na economía pesqueira de Galicia ó actuar como motor de dinamización e crecemento económico”. Además, destacó la necesidad de reivindicar “que o sector da pesca en Galicia se escriba en feminino” y recordó “a relevancia que as mulleres do mar tiveron e teñen durante a pandemia polo coronavirus en actividades como a conserva, o artellado e arranxo de redes ou o marisqueo”.

Asimismo, indicó que “o Executivo galego quixo corresponder esa entrega apoiando ao sector mediante o plan Avantemar, que conta cun orzamento de 77 millóns de euros para este ano co obxectivo de impulsar o antes posible a reactivación do complexo mar-industria” y que “precisamente, entre eses apoios inclúense preto de seis millóns de euros para profesións con gran presenza feminina, como o marisqueo ou o artellado de redes”.

En Galicia se dedican al marisqueo a pie más de 2.600 mujeres y otras 1.100 al sector acuícola, de las que unas 700 trabajan en el sector del mejillón. A ellas se suman unas 500 profesionales embarcadas en buques pesqueros y cientos de trabajadoras de los sectores conservero y de productos del mar congelados.