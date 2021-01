Cogami loita pola inserción laboral

Durante o pasado ano Cogami, a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, impartiu na comunidade un total de 29 cursos de formación, que tiveron 300 participantes, dirixidos a persoas con discapacidade ou con incapacidade laboral recoñecida para profesión habitual. Hai que lembrar que dita entidade desenvolve un programa adaptado ás necesidades e posibilidades deste colectivo, e tamén contempla as demandas do tecido empresarial da zona, xa que o obxectivo final desta formación “é sempre que teñan unha saída laboral”, apunta o presidente da asociación, Anxo Queiruga.

A actividade formativa da entidade tamén chegou ata a Área compostelá, en concreto ata Cabana de Bergantiños, Boiro, Lalín e Cee. No caso do primeiro, o alumnado participou nun curso de auxiliar de servizos administrativos e xerais. En concreto, deuse formación a 14 persoas (10 deles homes) e dous lograron atopar traballo no 2020. No caso de Boiro formáronse en xestión de almacén un total de nove participantes (oito eran homes) e fixéronse un oco no mecado laboral sete. En Lalín aprenderon informática dez estudantes (sete mulleres) e dous atoparon un posto. Por último en Cee tamén impartiu Cogami informática e a ensinanza tivo un aforo de dez persoas (seis deles homes) e fixéronse cun emprego tres.

Durante o pasado ano, a metade das clases tiveron que desenvolverse de forma telemática, pero isto non supuxo unha traba para sacar adiante o proxecto. “Debido á situación de crise sanitaria vivida, finalmente 15 desenvolvéronse de xeito presencial e os 14 restantes en formato online”, resaltan dende Cogami. “A COVID, como ocorreu en todos os servizos, supuxo un cambio para o noso programa formativo”, indica o coordinador da área de Formación, Paco Abuín. Por conseguinte, tiveron que procurarlles “equipos informáticos e conexión a Internet a todo o alumnado que o precisara”, apunta Abuín. Respecto deste reto, o presidente sinala que xa sufriron a crise do 2008, con todos os recortes, e que agora “non podemos volver atrás”.

O plan educativo contempla clases teóricas e prácticas en empresas, para que o alumnado tome contacto co mercado laboral e co tecido empresarial. Novamente a COVID incidiu na realización das mesmas, pero aínda así, o 14 % puido efectualas. E trala súa finalización, “de todas as persoas formadas durante 2020, o 35 % logrou a inserción laboral”, confirman Anxo Queiruga. Un dato moi inferior respecto a anos anteriores debido á pandemia. “O normal é unha inserción do 65 %”, asegura Queiruga. Con todo, teñen a esperanza de que ao longo do 2021 a porcentaxe suba: “Cremos que aumentará porque hai cursos que remataron a finais de decembro”, considera Abuín. As ensinanzas impartidas desenvolvéronse tanto en zona urbana como rural, sendo as rurais de máis interese.

Á parte dos catro municipios antes nomeados por pertencer a área compostelá, tamén se deron cursos en Santiago, A Coruña, Pontevedra, Ferrol, Vilagarcía, Lugo, Monforte, Vilalba, Fene, Bergondo, Ourense, Vigo, Salvaterra do Miño e Ferrol. Agora están a preparar a metodoloxía para impartir accións formativas en competencias dixitais en cada delegación, e en setembro arrancarán de novo as clases.