Comeza o xuízo do accidente no que morreron Sara e Abraham

Ribeira. A sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago, acollerá dende este luns e ata o mércores o xuízo a unha muller de Ribeira acusada de homicidio imprudente polo accidente de tráfico ocorrido o día 4 de maio de 2019 en Palmeira no que faleceron Sara Lampón e Abraham Muñiz ó ser investido o coche no que viaxaban polo que conducía a muller, que circulaba baixo os efectos do alcol.

Segundo a Fiscalía, a acusada conducía “baixo os efectos dunha inxestión alcohólica precedente, polo que tiña minguadas as súas facultades psicofísicas”, efectos amplificados aínda máis “pola inxesta simultánea de fármacos antidepresivos e antipsicóticos”. Engade que ía a “uns 130 quilómetros por hora” nun treito “limitado a 50-70 km/h, dando bandazos da marxe dereita á esquerda da estrada, chegando a invadir en varias ocasións o carril contrario”. A analítica de sangue deu un resultado positivo de 1,37 gr/l de alcol en sangue, 144,2 ng/ml de Alprazolam, 2,0 de Oxazepam e 100,9 de Nordiazepam.

O Ministerio Público pide para a acusada unha pena de 4 anos de prisión e multa de 24 meses cunha cuota diaria de 6 €, por un delito contra a seguridade vial e dous de homicidio por imprudencia. s.s.