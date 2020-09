Comeza unha campaña marisqueira na ría de Noia con boas expectativas

Máis de 1.500 profesionais das catro confrarías da comarca regresaron onte aos areais da ría de Muros-Noia no inicio dunha nova campaña marisqueira, na que, en xeral, os extractores tardaron máis do habitual en coller os quilos permitidos. Os de a pé iniciaron o traballo ás 07.15, mentres que os de a flote comenzaron ás 09.00. Aínda que chegaron a terra animados e coa ilusión do primero día, o certo é que resaltan que hai pouco berberecho de primeira, que costaba traballo chegar aos cupos e que había menos marisco que en anos anteriores, algo que xa adiantara o patrón maior noiés, Santiago Cruz Martínez: “este ano hai menos porque o ano pasado houbo pouco desove e despois tivemos riadas en febreiro”, sinalou ó respecto.

En canto aos prezos, alcanzou os 20,20 euros o quilogramo de berberecho de maior tamaño; case 10 euros, o de segunda categoría; 6,05 euros, o de terceira, e 4,40 € o de menor tamaño. En canto á ameixa fina, a cotización chegou a 48,25 euros o quilo da de maior calidade; 34,50 a de segunda e 25,90 a máis pequena. O quilo de ameixa babosa vendeuse a 26,25 € a de primeira e, a 21,30, a de segunda, mentras que a xapónica subastouse a 10,75 € a de maior tamaño e, a 7,05 a máis pequena.

O secretario do pósito noiés, Adelino Freire, destacou que o marisco que se subastou onte foi maioritariamente para fresco, “cando as que marcan os prezos altos son as fábricas”. “Sorprendeume moitísimo, porque nestas datas soe ser o noventa por cento para fábricas e o dez por cento restante para fresco, polo que hai que ser optimistas e esperar que isto tire para arriba”, afirmou.

Os mariscadores tiveron unha compañía especial durante a xornada de regreso. O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, estivo visitando a recén remodelada lonxa de Testal, acompañado pola conselleira do Mar, Rosa Quintana Carballo, e polo alcalde noiés, Santiago Freire, así como polo dirixente da confraría San Bartolomé.

Durante esta visita, Feijóo reeditou o compromiso do Goberno autonómico co sector marisqueiro, un sector estratéxico para Galicia, que, segundo sinalou, a pesar da pandemia, facturou un 10 % máis con respecto á media acadada neste mesmo bimestre durante os últimos 10 anos. “Estamos, polo tanto, reactivando o sector”, dixo, recordando que o marisqueo en Galicia xera uns 8.000 empregos e factura case 90 millóns de euros.

Asemade, resaltou as cifras alcanzadas no anterior exercicio en Noia, que se sitúa como a segunda mellor de toda a serie histórica en termos de descargas e en termos de facturación da última década.

O máximo mandatario do Executivo autonómico tamén resaltou na vila noiesa o compromiso da Xunta co sector logo de que o Goberno central incluíse o marisqueo entre as actividades esenciais durante o primeiro mes do estado de alarma, sufrindo caídas de vendas nos produtos de ata un 96 % ao pechar a hostalería. Unha axuda que, según indicou Núñez Feijóo, se prestou desde distintos eidos: achegando recomendacións para as persoas vulnerables, facendo un seguimento continuado dos prezos e da actividade, solicitando ao Ministerio que reconsiderase a decisión de que o marisqueo fose un sector esencial ou repartindo 50.000 unidades de protección e máscaras para uso dos profesionais do mar.

“E puxémonos en marcha en Madrid e en Bruxelas para que a Unión Europea modificase o regulamento do Fondo Marítimo de Pesca”, engadiu, subliñando que todo isto fixo posible a posta en marcha do Plan Avantemar, deseñado para reactivar o complexo mar-industria tras a pandemia, a través de axudas por valor de máis de 5 millóns de euros.

Por outra banda, no que atinxe a Noia, Núñez Feijóo referiuse á renovación das instalacións da lonxa do Testal, nas que a Consellería do Mar asumiu en solitario un investimento próximo aos 600.000 euros. Unha actuación coa que se tratou de facilitar e mellorar as condicións de traballo do sector. Así mesmo, tamén falou do proxecto EcoNoia para apoiar a competitividade da actividade de marisqueo e a aposta polo selo Berberecho de Noia. Transcorridos dous anos desde a súa implantación, xa son preto de corenta as firmas que venden berberecho que está etiquetado con esta denominación de calidade.

Pola súa banda, Santiago Freire agradeceulle ao presidente e a Rosa Quintana “o compromiso inversor na remodelación da lonxa do Testal para que estas instalacións sexan xa unha realidade. Fíxose contrarreloxo para poder estar rematadas ao inicio da campaña e quedan só pequenos detalles que se rematarán ao longo das próximas semanas”. Nesta liña, o rexedor salientou que a intervención “vai supoñer unha mellora significativa nas condicións de impermeabilización e illamento do inmoble, das condicións de limpeza e desinfección da propia instalación, tamén na mellora das condicións de evacuación e xestión dos espazos dentro da mesma lonxa”. “Cun investimento de case 600.000 € creo que podemos estar orgullosos e agradecidos á Xunta de Galicia”, engadiu ao respecto.

Unhas palabras de agradecemento ás que tamén se sumou o patrón maior, quen recoñeceu “que nos facilitará o labor no desenvolvemento da campaña e na xestión dende a confraría. Agora o que pido é que haxa bos prezos para os mariscadores e mariscadoras e que nos deixen desenvolver con normalidade a campaña marisqueira tanto a Covid-19 como a toxina”, afirmou.

Cómpre destacar que o pósito noiés deseñou un protocolo para facer fronte á situación sanitaria actual, derivada do coronavirus. Así, ademais do uso da máscara, a distancia interpersoal e a desinfección das mans co xel hidroalcohólico, tomouse a temperatura a todas as persoas que accedían á lonxa, a cal conta con dúas entradas para os profesionais do berberecho, outras tantas para os da ameixa e un portalón para as saídas, co fin de evitar as aglomeracións e o contacto entre eles.

Unhas medidas que mencionou o mandatario local, quen puxo en valor o esforzo na súa aplicación, “con colas separadas para o proceso de clasificación e poxa. Entendemos que se están facendo nunhas condicións moi axeitadas, dadas as circunstancias, e esperamos que a campaña discorra con normalidade e que acade, cando menos, facturacións similares a exercicios anteriores”. Freire lembrou que “estamos ante unha actividade que supón un motor económico para Noia, para a ría e para toda a comarca”.

FACTURACIÓNS históricaS. Aínda que todo apunta a que esta campaña será boa, dende a confraría San Bartolomé non cren que cheguen a alcanzarse as cifras rexistradas en anos anteriores. Cómpre lembrar que as facturacións dos pasados exercicios foron históricas; concretamente, no anterior, ascendeu a máis de vinte millóns de euros.

Pero tamén recordan dende o pósito noiés que hai bancos reservados con moita cría, como é a zona de A Misela, unha das máis importantes que se abrirá a finais de ano.