Comezan as actividades da Escola de Familias no Liceo Marítimo rianxeiro

RIANXO. O Concello de Rianxo vai poñer en marcha a Escola de Familias, no marco do programa Apego, con diversas actividades que terán lugar todas as tardes dos mércores no Liceo Marítimo. Así, os máis pequenos e as súas familias van poder gozar dunha serie de propostas deseñadas exclusivamente para eles: contacontos, obradoiros, charlas, etc. conformarán a programación desta escola que centrará a súa actividade nas tardes dos mércores dos meses de outubro a decembro. As actividades iranse publicando con varios días de antelación, debido a que o seu desenvolvemento se poderá ver alterado segundo evolucione a situación sanitaria derivada da covid-19. A primeira delas será Contos, cantos e outras animaladas, a cargo de Ana Facchini, o vindeiro mércores 7 ás 17.30 horas. s. s.