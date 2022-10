Comuneiros de Baroña ensináronlle ós cativos como se fai a vendima

PORTO DO SON. A comunidade de montes de Baroña (Porto do Son) organizou unha exitosa xornada de vendima na que participaron os alumnos e alumnas do CEIP Campanario, quenes puideron realizar os diferentes pasos para facer un bo viño de xeito tradicional. Na actividade (que se iniciou pouco despois das nove da mañá, momento no que os escolares se dirixiron ata o lugar de Abuín) participaron tamén profesores do mencionado centro educativo e un nutrido grupo de pais e nais de escolares, que acompañaron ós nenos e nenas nunha xornada tan especial. Unha veciña da zona, Josefa do Campanario, prestoulles todos os utensilios necesarios que ten no que fora a súa taberna, mentres que Modesto e Manuela da Lagueira puxeron á súa disposición as súas viñas para que recolectaran as uvas. A actividade incluíu todos os procesos da vendima: a recolección dos acios na viña, a selección e limpeza das uvas, o prensado e extracción do mosto e, finalmente, o embotellado. Asimesmo, os máis pequenos participaron tamén en propostas complementarias coas partes da viña, (follas, uvas, etc.) e mesmo degustaron un mosto natural. Os cativos gozaron e aprenderon de xeito lúdico con esta nova acción formativa dos comuneiros. s. S.