Conclúen as obras para humanizar a outense avenida de San Campio

outes. Tras case unha década de atascos administrativos, a ansiada obra de humanización e mellora da seguridade da avenida de San Campio, na estrada provincial DP-5604, unha das principais arterias urbanas da vila da Serra (Outes), está por fin rematada. Os traballos retomáronse o pasado mes de xaneiro despois da parálise que sufriron hai uns anos, cando a empresa adxudicataria incumpriu o proxecto. Trátase do vial que vai hacia San Orente, e as obras consistiron na renovación das redes de servizos, a pavimentación, a renovación do alumeado público, a dotación de mobiliario urbano e a sinalización. O proxecto contou cun orzamento provincial de 348.649 euros e supuxo unha importante mellora na seguridade da veciñanza que reside na contorna, mellorando ademais a estética da travesía principal da localidade. ecg