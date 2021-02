Concurso virtual de Entroido dende as casas para os veciños outenses

Outes. Outes celebrará este ano un Entroido atípico debido á pandemia e adapta o concurso de disfraces ás circunstancias sanitarias actuais, polo que se desenvolverá de xeito virtual. As persoas participantes, que terán que estar empadroadas no municipio, deberán fotografiarse disfrazadas, ben de maneira individual ou en grupo de conviventes, e enviar as instantáneas ao enderezo informaticos@outes.gal ou entregalas no rexistro xeral do concello. O prazo remata o día 14.

En total outorgaranse tres premios (que ascenden a 150, 100 e 50 euros) en bonos para gastar no comercio local de Outes. m. c.