‘Conexión Pingüín’ no centro cultural de Muros

MUROS. O sábado 29 de outubro, ás 21.00 horas, chega ao auditorio do centro cultural de Muros o espectáculo Conexión Pingüín, unha comedia que trata o tema da incomunicación entre os seres humanos dun xeito divertido e cun elenco excepcional: os coñecidos Luís Iglesia e Marcos Orsi. Esta representación está incluída na Rede Galega de Teatros e Auditorios da AGADIC e as entradas, ao prezo de 3,50 euros, xa poden ser reservadas nas oficinas do centro cultural, chamando ao 981 762 294, enviando unha mensaxe ao correo cultura@muros.es ou ben no formulario creado para este fin (dispoñible na páxina de Facebook Muros Cultura). A concelleira de Cultura de Muros, Mayka González, anima a tódolos muradáns “a gozar con esta divertida e reflexiva sesión de teatro”, e aproveitou para lembrar que a vindeira sesión de teatro para público adulto será o sábado 12 de novembro, coa ópera galega Papaguena, de ButacaZero. m. c.