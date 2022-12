Congalsa felicita o Nadal coas mellores postais dos fillos dos seus empregados

A POBRA. A empresa pobrense de produtos do mar conxelados Congalsa felicitará as festas de Nadal aos seus grupos de interese coas postais gañadoras do concurso no que participaron nenos e nenas familiares dos seus empregados e que incluía tamén unha categoría para adultos. Luis Miguel Simarro, director xeral da compañía, foi o encargado de entregar os premios aos gañadores dunha edición que contou con vinte e dous traballos presentados a concurso. Os premiados son: Diego Fernández, de 6 anos; Carla Fontao, de 8; e Isabel

Cabello, de 14. A persoa adulta gañadora é Noemí Gil, directora do departamento TIC da empresa. Ademais, Congalsa organizou unha recollida solidaria de xoguetes entre os seus traballadores, que poderán depositalos nun contedor habilitado para tal fin no exterior das instalacións. s. souto