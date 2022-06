Constatan a diminución dos delitos leves na Pobra nun 27 por cento

A POBRA. A evolución da seguridade, os dispositivos de protección cidadá previstos para os festexos da tempada estival e o seguimento dos casos de violencia de xénero centraron a reunión da Xunta Local de Seguridade do Concello da Pobra que se celebrou este xoves, copresidida pola subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, e polo alcalde, Lois Piñeiro. Ao respecto dos feitos delitivos, constatouse que as cifras amosan unha tendencia descendente respecto a 2021: as infraccións penais baixan nun 23 % (as graves nun 18 % e as leves nun 27 %). Con relación ás estafas telemáticas, están á alza globalmente, polo que se apela á prevención no uso dos dispositivos electrónicos. Por outra banda, proseguen os trámites para incorporar ó corpo policial pobrense ó sistema de seguimento integral dos casos de violencia de xénero VioGén. s. souto