Constrúen en Pé do Corniño unha senda de 265 metros

Ribeira. O alumnado do obradoiro de emprego xuvenil Serra do Barbanza, que comparten os concellos de Ribeira e Porto do Son, está inmerso na construción en Pé do Corniño dunha senda peonil de 265 metros de lonxitude para afianzar a seguridade nese lugar da parroquia ribeirense de Carreira.

A zona en cuestión non dispón de beirarrúas actualmente, polo que se plantexou esta intervención, cunha senda de formigón impreso ao que se lle intercalarán franxas de adoquín cada dez metros. Ademais, para recoller as augas superficiais instalarase unha rede de pluviais formada por colectores de PVC de 315 milímetros de diámetro, cos correspondentes pozos de rexistro e arquetas.

Non será esta a única actuación no municipio ribeirense que desenvolverán os 16 participantes no obradoiro. Así, tamén está previsto que acometan a renovación de beirarrúas na estrada xeral de Oleiros colocando un novo pavimento de baldosas hidráulicas, e a pavimentación con plataforma única dun pequeno tramo da rúa Alexandre Bóveda no que aínda hai beirarrúas estreitas de menos dun metro de ancho.

Cómpre lembrar que o obradoiro Serra do Barbanza, dirixido a mozos e mozas de entre dezaoito e vinte e nove anos, iniciou a súa andadura o pasado mes de agosto e está especializado en pavimentación e albanelería de urbanización. Esta actividade formativa ten unha duración de doce meses. suso souto