Convocan o Lousame Concilia para tres períodos de vacacións

Lousame. O Concello lousamiá abrirá, do 3 ao 9 de decembro, o prazo de inscrición no Lousame Concilia, un programa de conciliación familiar que se convoca conxuntamente para os tres próximos períodos de vacacións escolares do ano: Nadal (días: 23, 24, 28, 29, 30 e 31 de decembro; e 4, 5 e 7 de xaneiro), Entroido (do 15 ao 17 de febreiro de 2021) e Semana Santa (29, 30 e 31 de marzo e 5 de abril).

O Concello ofrece 20 prazas en cada convocatoria, mentres que as familias poderán optar por anotarse nun, dous ou nos tres períodos ofertados. As inscricións deberán formalizarse nas oficinas dos Servizos Sociais.

Para anotarse, os interesados só terán que cubrir e asinar o correspondente impreso de solicitude (que poden descargar da páxina web municipal), unha declaración xurada de residencia efectiva e acreditable na localidade e presentar a última nómina ou recibo de persoas autónomas para xustificar a situación laboral. As familias monoparentais deberán achegar tamén certificado emitido pola Xunta de Galicia.

Lousame Concilia é un servizo para nenos e nenas de 3 a 12 anos, no colexio Cernadas de Castro, con actividades de 9.30 a 14.30 horas. m. t.