Cuatro espectáculos para celebrar el Maio Cultural en Porto do Son

PORTO DO SON. El Concello de Porto do Son, a través de la concejalía de Cultura, organizó para este mes el Maio Cultural, cuyo programa incluye un total de cuatro espectáculos dirigidos al público infantil y familiar.

La iniciativa comenzará el sábado 7 de mayo con el mago Paco y su espectáculo Maxia divertida, en el que mezcla varios elementos: la magia, los cuentos y los juegos. Para el día 14 fijaron la actividad Conto Máxico, mientras que el 21 la compañía Trinke Trinke recalará en la localidad sonense con Volven os Ratos de Lonxedetodo. El Maio Cultural de Porto do Son llegará a su fin el día 28 con Cociñando historias de igualdade. Todas las actividades, que se enmarcan en el programa Ler conta moito, tendrán lugar en la biblioteca pública municipal Xerardo Díaz Fernández de Porto do Son a partir de las 12.00 horas. m. C.