Culpan a Ruiz de despedimentos irregulares no conservatorio

Ribeira. O goberno local de Ribeira afirmou que “a non aprobación dos orzamentos municipais de 2022 impediu prorrogar o contrato da profesora encargada da Escola Municipal de Música do conservatorio, o cal provocou que non se puidera impartir a última clase prevista para este ano”. O executivo pediu desculpas ao alumnado e aos pais e nais afectados, a quenes explicou que “esperamos subsanar este contratempo coa entrada da anualidade de 2023, de tal xeito que o día oito se poidan retomar as clases con normalidade”.

Sen embargo, o BNG ve irregularidades nestes “despedimentos”, alegando que “aínda que se tiveran aprobado as contas de 2022, a día de hoxe estarían en prazo de exposición pública e, polo tanto, non estarían en vigor”.

Os nacionalistas culpan ó alcalde de “prescindir de traballadores municipais co obxectivo de danar a imaxe dos grupos políticos que non aceptamos as súas chantaxes”, e engaden que “se aceptamos a falacia de que non hai cartos para pagarlle ao persoal do Concello que presta servizos públicos, tampouco pode habelos para pagar os 55.000 € anuais que cobra o alcalde, os 70.000 dos dous tenentes de alcalde ou os 25.800 doutra edil do PP”. s.s.