Curso sobre os usos do móbil na aula Cemit de Cubeliños

Ribeira. A Aula Cemit de Ribeira, ubicada en Cubeliños, acollerá do 24 ó 27 deste mes dous cursos de carácter gratuíto sobre novas tecnoloxías. Un deles versará sobre a sede electrónica, con incidencia no certificado dixital (como solicitalo, instalalo, facer unha proba de seguridade, probar en distintas situacións, etc.) e outro sobre DNI electrónico (como activalo ou cambiar a clave). Desenvolverase de dez a once e media da mañá.

O segundo curso, de 12.00 a 13.30 horas, estará dedicado ao uso básico do teléfono móbil Android (axustes básicos, teléfonos e contractos, Whatsaapp, cámara/galería de imaxes, instalación e desinstalación de aps, etc.).

As inscricións poden facerse na propia aula Cemit ou chamando ó 981 876 043. s. s.