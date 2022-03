Cursos sobre ferramentas dixitais para os pescadores

Noia. A confraría San Bartolomé de Noia convoca tres cursos sobre Ferramentas dixitais de xestión administrativa e participación cidadá no marco do proxecto Formanoia 2022. Segundo indicaron dende a entidade mariñeira, as iniciativas impartiranse en horario de tarde na aula de formación da confraría (rúa Uruguay, 1 - Noia).

Con esta iniciativa búscase achegar aos profesionais do mar a información necesaria sobre o manexo de ferramentas e servizos existentes para realizar trámites administrativos por medios electrónicos, coñecer os requirimentos técnicos necesarios para operar co certificado dixital e o DNI electrónico, obter o certificado dixital e o DNI electrónico para realizar trámites en liña ou consultar o estado dos procedementos e expedientes por medios electrónicos nas diferentes sedes electrónicas.

En total ofértanse 60 prazas. Os cursos, que se celebrarán o 11 e 12 de abril, 2 e 9 e 23 e 30 de maio, consistirán en dúas sesións de tres horas cada unha. Poderán participar mariscadores e pescadores ou ben os seus cónxuxes ou parellas de feito recoñecidas conforme á normativa. Deberán formalizar a matrícula nas oficinas das confrarías e lonxas de Testal (Noia) e O Freixo (Outes). m. c.