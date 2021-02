Dedícanlle un concerto e unha exposición na vila rianxeira á revista ‘Nós’

RIANXO. O grupo 2na Fronteira actuará o vindeiro sábado día 6 ás 20.00 horas no auditorio de Rianxo. Trátase do concerto-exposición Arredor de Nós, actuación aprazada dos Actos Castelao 2021 e patrocinada pola Deputación Provincial da Coruña. A entrada será de balde, previa solicitude de reserva de localidades preferentemente a través do correo electrónico auditorio@concelloderianxo.gal, ata o día cinco, de 09.00 a 13.30 horas en días laborais. Dito concerto-exposición xira arredor da revista Nós, polo seu centenario. O repertorio da actuación versa sobre a citada publicación e compleméntase cunha atractiva e orixinal exposición divulgativa e cunha breve guía didáctica. Os intérpretes son Carmen Penim (voz e harmonio), Maurizio Polsinelli (piano e harmonio) e Miguel Paz (batería e percusión tradicional). Suso souto