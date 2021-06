Deloa organiza unha xornada sobre turismo rexenerativo no Freixo o 18

OUTES. O centro náutico de O Freixo acollerá o vindeiro 18 de xuño, dende as 19.00 ás 21.00 horas, unha xornada sobre turismo no marco do ciclo Cara a unha economía local rexenerativa. Unha iniciativa organizada pola Asociación Deloa en colaboración co Concello de Outes e a Fundación Paideia Galiza. Na xornada abordarase a estratexia galega de turismo e haberá unha mesa de debate sobre O Camiño cara a un modelo turístico rexenerativo e integral, ademais da presentación dun caso práctico. Está previsto que participen na actividade Nava Castro, directora de Turismo de Galicia; Lucía Freitas, chef de A Tafona; Silvia Barreiro, especialista en turismo e hostalería; e Juan Antonio Rodríguez, que presentará o proxecto Tremuzo, Aventura e Patrimonio. Inscricións abertas na páxina web de Deloa. m.T.