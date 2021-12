Demandan a inclusión de Noia na área de transporte metropolitano

Noia. A deputada nacionalista, Rosana Pérez, demandou a través dunha proposición non de lei “incluír no convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e distintos concellos aos da comarca de Muros e Noia na da Área de Transporte Metropolitano de Santiago de Compostela e mellorar a conexión entre a comarca de Muros e Noia sobre todo con Boiro e A Pobra do Caramiñal”. A proposta do BNG foi rexeitada polo Partido Popular na comisión de Ordenación do Territorio.

Para a deputada resulta “inexplicable” que no ano 2020 non foran incluídos concellos moi próximos á capital galega que, ademais, “levan anos solicitando formar parte da área metropolitana de Santiago como Noia e a súa comarca, a zona de litoral máis próxima a Santiago que, a día de hoxe, padece numerosos problemas de mobilidade e falla de conexión en transporte público colectivo”.

Por outra parte, sinalou que nesta comarca un gran número de persoas deben viaxar a Santiago por motivos laborais, sanitarios, de estudos ou de ocio nun servizo de transporte “moi deficiente” e recalcou que o propio Parlamento aprobou un acordo unánime no 2017, co fin de “iniciar un estudo para incluír a Noia na citada área”, pero a día de hoxe “continúa agardando por esa inclusión”.

Por último, Rosana Pérez tamén se referiu á falla de conexión axeitada entre a comarca de Muros e Noia e a da Barbanza. Para o BNG resulta un caso “paradigmático do abandono e desidia da administración”, concluíu. m. t.