Dende o BNG de Noia solicitan un cribado para os mariscadores antes do día un

Noia. O día 1 de febreiro volverán ao traballo os mariscadores e mariscadoras da ría de Muros-Noia e dende o BNG consideran que, debido ao gran número de profesionais do sector que retornarán aos areais, “un cribado ao colectivo da confraría podería ser moi beneficioso para atallar a evolución da pandemia”.

Dende o citado partido explican que lles consta que “a Xunta de Galicia establece o criterio de facer os cribados a colectivos específicos, ben sexa por franxas de idade ou por sectores laborais, sempre e cando haxa unha motivación clara da idoneidade do estudo”.

Por esta razón, o portavoz dos nacionalistas en Noia, Ricardo Suárez, vén de poñerse en contacto co alcalde do municipio, Santiago Freire, para solicitarlle que poña en coñecemento do comité clínico especializado na xestión do COVID a petición de realizar este cribado, “sempre e cando os expertos consideren que a acción poida considerarse estratéxica para atallar os contaxios”, puntualizan ao respecto.

Neste sentido, Suárez afirmou que “aínda que estas decisións lle corresponden en última instancia aos expertos, cremos que dende o noso municipio debemos ter a iniciativa de colaborar solicitando que se estude a posibilidade de facer probas a un colectivo tan numeroso e que comparte espazo tanto nas embarcacións como na lonxa”.

Asemade, o portavoz da formación frentista sinalou que esta medida debería ir acompañada dunha achega para aqueles extractores que, “en caso de confinamento, vexan diminuídos os seus ingresos”.

Convén resaltar que Sanidade impuxo as máximas restricións ao municipio noiés, que continúa con peche perimetral, debido á mala evolución epidemiolóxica derivada do COVID. O Concello de Noia comunicou onte que hai setenta e tres casos positivos na localidade. m. t.