Dende o PSOE piden á Xunta de Galicia que axilice os peches da ría noiesa

Noia. O grupo parlamentario socialista vén de rexistrar ante a Mesa do Parlamento de Galicia unha proposición non de lei, para instar á Xunta a que solucione os problemas derivados de que o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) non faga análises da calidade da auga na fin de semana.

Dende o PSdG-PSOE expoñen que ante os “continuos prexuízos” que están producindo no sector marisqueiro, “impedindo saír a faenar ás mariscadoras e mariscadores decretando peches cautelares sen analizar a auga as fins de semana”, solicitan que o Goberno autonómico habilite os mecanismos precisos para que os peches ou as aperturas na ría de Muros-Noia sexan máis áxiles, e derivados das mostraxes. Asemade, trasladaron varias preguntas: se teñen cuantificado os danos causados ao sector ou se teñen previsto modificar os protocolos actuais.

Pola súa banda, o grupo socialista de Noia agarda que esta petición “faga reflexionar á Xunta e poña solución a unha das reivindicacións do sector do mar na nosa vila e comarca”. O voceiro da formación, Roberto Iglesias, indicou que “o prexuízo que supón ás máis de 1500 familias que traballan na nosa ría é infinitamente superior ao investimento que tería que facer o Executivo galego para poñerlle solución”.

Unha postura que tamén comparte o BNG, que considera que as carencias do Intecmar provocan “a necesidade de ratificar os datos facilitados a través de mostras propias”, das confrarías. m. c.