Dende o PSOE piden datos sobre a obra do Muelle Fenicio

Ribeira. O PSOE de Ribeira, a través do seu concelleiro José Vilas, presentará ao pleno da Corporación un rogo sobre a futura reconstrución do Peirao da Covasa, máis coñecido como o Muelle Fenicio de Aguiño.

No documento os socialistas recordan que “dita actuación no citado elemento, que forma parte do patrimonio etnográfico ribeirense, vén precedida polo acordo ó 27 de xullo do 2015 no Pleno do Concello de Ribeira, a proposta do PSdeG-PSOE”. Segundo sinalan no mesmo, dito acordo “constaba na realización dun estudo exhaustivo do peirao ciclópeo e o seu entorno, mediante unha memoria descriptiva e constructiva, para paliar o seu deterioro, así como dun orzamento para poder reconstruír dita obra ao seu estado orixinal”.

Por todo, mediante o rogo dende o PSOE de Ribeira solicitarán ao alcalde, Manuel Ruiz, que se lles informe “de forma veraz” da situación deste expediente de restauración do Muelle Fenicio de Aguiño, así como “dos pasos seguidos ata o de agora, dende o acordo plenario no seu día”, puntualizan ao respecto.

Asemade, os socialistas formúlanlles as seguintes cuestións: que medidas vai a tomar o Concello de Ribeira, ante as alegacións feitas polo arqueólogo; se van facer o traballo previo de investigación histórica; se ten datos fehacientes o Concello sobre a realización de dita obra; a quen corresponde realizalo estudo histórico e cando se levará a cabo a obra. m. t.